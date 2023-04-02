【按揭貸款】2月住宅按揭貸款額達342億元 按月增加29.1%

金融管理局公布2月份住宅按揭統計調查結果，上月新批出住宅按揭貸款額342億元，2月份新申請貸款個案較1月份按月增加32.4%，至9,719宗，而2月份新批出的按揭貸款額較1月份增加29.1%，至342億港元。

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當中，一手市場交易批出貸款77億元，增加18.4 %；二手市場交易批出貸款216億元，增47.5%；轉按交易批出貸款減8.8%至48億元。月內新申請貸款個案9,719宗，按月增加32.4 %；新取用按揭貸款額173億元，按月增加0.6%；未償還按揭貸款總額18,178億元，按月增0.2%。

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而2月底未償還按揭貸款總額按月增加0.2 %，至18,178億港元，按揭貸款拖欠比率維持於0.06%，經重組貸款比率維持於接近0%。

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撰文：鄭日棱