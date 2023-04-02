【交通消息】為應對清明復活節需求 九巴路線B9加開平日服務

清明復活節將至，為方便市民在清明時節返回內地掃墓，或趁復活節長假期出遊內地，九巴宣佈於4月3、4及6日，加開路線B9「屯門站 ⇌ 香園圍口岸」平日服務，路線B9將於4月1至10日每日提供服務，接駁屯門、元朗和香園圍口岸。

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路線 屯門開︰ 班次 香園圍口岸開︰ 班次 B9 4月1日至10日 (加開4月3、4及6日) 09:00-19:00 60分鐘一班 10:30-20:30 60分鐘一班

如有疑問，乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。

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撰文：鄭日棱