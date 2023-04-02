【人才培養】醫管局推新一輪海外培訓資助計劃 全額資助診療師及視覺矯正師課程

醫管局推出新一輪海外培訓資助計劃，全額資助參加者到英國，修讀3年足病診療學或視覺矯正學的學士學位課程，兩個專業分別有2至3個名額，成功申請的人士須承諾畢業後在醫管局服務至少5年。

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醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅表示，資助計劃將透過全額資助形式，保送學生到海外留學修讀相關學士課程。學生成功修畢課程後，可入職駐院足病診療師或駐院視覺矯正師。而在薪酬方面，一般為為醫管局一般職系薪級表的第13點，即29,500元，若成為資深足病治療師或資深視覺矯正師，月薪最高可達逾75,000元。

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今輪計劃本月10日截止報名，醫管局表示所有已完成文憑試，或修畢學士學位課程的申請人也會考慮，唯具有醫療衛生、工科或理科學位的申請人會獲優先考慮。如果申請人在之後未工作滿5年而提早離職，就需要根據事前簽訂的合約，按年期比例繳交資助的學費以及行政費。另外，醫管局亦計劃在今年年底，開放放射診斷技師學士課程的海外培訓資助計劃申請。

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撰文：鄭日棱