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【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？

股市 10:59 2023/04/02

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【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？

阿里巴巴 （09988） 據報最快分拆菜鳥物流獨立於港上市，有望釋放估值，刺激阿里股價急升，不過，菜鳥物流若以現時表現IPO，是屬於平賣還是貴賣？

內地電商快遞行業，以往有所謂四通一達，即申通快遞（深：002468）、圓通速遞（滬：600233）、中通快遞 （02057） 、百世匯通（美：BEST）及韻達快遞（深：002120）。經過激烈競爭後，較為市場留意的，有韻達、圓通、順豐（深：002352）、中通及京東物流 （02618）

  • 最新財報：
  • 順豐：2022年收入2675億元（人民幣，下同），純利62億元。
  • 京東物流：2022年收入1374億元，虧損14億元。
  • 圓通：2021年收入452億元，純利21億元。
  • 韻達：2021年收入417億元，純利15億元。
  • 中通：2022年收入354億元，純利68億元。

至於菜鳥物流，2022年1至12月，收入536億元，經營虧損35億元，經調整EBITA虧損9億元。

以收入相比現時估值計的市銷率計，順豐為1倍、京東物流0.6倍、圓通1.4倍、韻達0.8倍，以及中通4.6倍，以愈低為愈吸引。

菜鳥物流若以傳聞的200億美元估值計，市銷率為2.6倍，低於中通的4.6倍。

中通的純利比順豐更高，雖然中通被沽空機構Grizzly Research質疑財務造假，中通亦已反駁沽空報告缺乏對公司業務模式及財務報告結構的基本了解，中通市值仍達1852億港元。

中通財報 2018 2019 2020 2021 2022
收入（億元人民幣） 176 221 252 304 354
純利（億元人民幣） 44 57 43 48 68

【下一頁】中通快遞遭沽空機構Grizzly Research狙擊　中通快遞：將展開獨立調查

據2022或2021年的數據可見，內地快遞物流市銷率反映京東物流及韻達估值最低，不過，京東物流仍是列帳虧損；中通估值最高，純利亦是最高。

  • 市值排名：
  • （1）順豐2711億
  • （2）中通1852億港元
  • （3）菜鳥，估計為1374億
  • （4）京東物流815億港元
  • （5）圓通630億
  • （6）韻達343億

值得一提的是，阿里巴巴持股中通8.9%，阿里巴巴持股圓通20.12%，阿里巴巴持股韻達約1.99%。

【阿里巴巴9988】阿里美股3日升20%成交共1800億　華爾街日報：馬雲力主阿里巴巴分拆

【新股IPO】阿里巴巴再彈4%重上100關　據報分拆菜鳥年底上市　估值1560億

記者：譚志偉

港股 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴－SW（09988） 菜鳥 分拆 A股 美股 京東物流（02618） 中通快遞—SW（02057） 京東集團—SW（09618）
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