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【消費優惠】MOKO推「打工仔」主題活動 上班族可享75折餐飲優惠

理財智慧 15:26 2023/04/02

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MOKO新世紀廣場於即日至4月10日，聯同「戴恭濟」獨家推出「港 sick 打工仔心聲展覽及打卡裝置」，利用押韻抵死的廣東話字句道盡打工仔心聲，並設置盞鬼辦公室打卡場景。此外，商場亦為一眾「打工仔」推出獨有餐飲優惠。

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另外，MOKO亦貼心推出「MOKO Exclusive」，於油麻地、旺角或尖沙咀工作的上班族，只要到 MOKO L1 顧客服務中心出示公司咭片登記，即可成為MOKO特選客戶獲取優惠卡，盡享場內近30間高達75折的專屬餐飲優惠。同時場內近30間環球餐飲商戶亦提供高達67折下午茶優惠。

除此以外，商場亦設置搞鬼展覽場景及語錄給打工仔鬆一鬆，由即日起至4月10日期間，場內中庭及L1將舉行「打工密語」市集。「戴恭濟」帶來多款首次發售的人氣新產品,全部設計精緻趣怪必定要入手掃貨!同場另有辦公室必備提神美食及擺設精品,照顧上班一族所需。

【談保說道】淺談保險業「身光頸靚」現象 切忌盡信中介人游說【下一頁

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撰文：鄭日棱

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