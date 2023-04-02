【零售業】2月零售業總銷貨價值估計達331億元 銷貨值按年升31.3%

政府統計處公布，2月零售業總銷貨價值臨時估計為331億元，按年升31.3%。扣除價格變動後，該月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升29.6%。2月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%。相關銷售價值臨時估計為26億元，按年跌4.1%。

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按年比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值升62.6%；其他未分類消費品升13.7%；電器及其他未分類耐用消費品升11.4%；食品、酒類飲品及煙草升0.1%；服裝升47.4%；百貨公司貨品升10.4%；藥物及化妝品升22.4%；汽車及汽車零件升49.3%；燃料升14.1%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升40.4%；中藥升51.1%；書報、文具及禮品升45.2%；眼鏡店升53.2%。另一方面，超級市場貨品銷貨價值下跌13.5%；家具及固定裝置跌8.5%。

統計處表示，每年首兩個月銷貨額一般會受農曆新年時間影響而較為波動，今年農曆新年在1月22日，上年則在2月1日，作出按年比較時，把1月和2月零售業銷貨額數字合併分析會較合適。

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政府表示，隨着消費氣氛繼續改善及訪港旅客人數大幅回升，零售業總銷貨價值按年急升，去年比較基數低也是部分原因。將今年首兩個月數據合計以消除農曆新年在不同時候出現可能造成的影響，零售業總銷貨價值按年明顯上升17.3%。展望未來，零售業表現將繼續受惠於個人消費及入境旅遊復蘇。

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撰文：鄭日棱