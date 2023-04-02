【談保說道】淺談保險業「身光頸靚」現象 切忌盡信中介人游說

壽險業和壽險代理銷售的手段，塑造了美麗願景，給受哄的客戶，配合壽險業持續的高調形象塑造出穩固可靠，型男俊女的代理人，「身光頸靚」的左手伸一伸，貴過你全身！年年爆數，升職獲獎無數！有些代理人更晉升管理階級，招兵買馬，全方位無休止的增長，就似不死不滅的神話，活現在凡夫俗子，善男信女的我們眼前，很難不相信這些銷售中介的高談闊論。

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假以時日，事實與當年的預期愈行愈遠，投保人漸漸懷疑自己眼睛和思考分析能力，於是去諮詢這些中介人，又很容易被一些「阿媽是女人」的事實引導，例如環球利息長時間低迷，影響派紅利表現，他日利率回升，利潤會上升，紅利便會分多了！忍耐一會吧！

保險推銷手法層出不窮

若然接手「孤兒單」的服務，中介人便會直斥該等保險計劃已過時，配合公司的低舊保單利潤策略，給中介人有藉口，實行業務重建計劃，即是拆舊生意套現，兼游說投保人加本金，光顧他做起新生意，助他催谷交易宗數，延續壽險業的良辰美景。其實，業界監管守則已有程序，去提醒人轉保險計劃的風險，然而，中介人在產品供應全面配合之下，將這些守則程序揉合於銷售故事內，更加凸顯新產品，遠勝舊產品，令投保人更容易着他道兒。

舉上期討論「狀元」計劃的持有人為例，聽畢筆者的分析，打算終止合約，提取退保，將其金錢價值轉為當今最穩妥的投資：美元定期存款，年息4至5厘，無風無險，兼有政府的存款保險。於是問准太座時，要求安排與筆者會面。

就約某日下午6時，在某高級茶餐廳見面，大家準時抵達，隨便點了飲品和麵包、蛋撻等，便開始傾談。先生首先取出該「狀元」計劃周年通知書及有關文件，告訴筆者16年時間，每年供2,400美元，總共供款38,000美元，存放了12年，今年總值有近62,000美元。保險代理解釋，這樣計算過去12年，也有每年複息利率3至4厘，算不錯。

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善良受保人被騙不自知

筆者：「正確！那16年的利率又怎樣算呢？就你純粹儲蓄計劃的原則來看，一開始每年供款至第16年，再將累算權益存放多於12年，若然是3厘每年的累積利率，今年的累積總額，應該為逾70,000美元，相差約8,000美元，又是甚麼原因呢？」

先生：「如此說來，這間保險公司都要賺錢嘛！」

筆者：「該公司賺了你錢，你又得到甚麼？」

先生：「保險公司不時會郵寄文件給我們，又會派人探訪我們，談天說地，推介保險產品。」

筆者：「你真善良！」

太太：「找他們談談，取消保單吧！」

先生：「不要惱煩別人啦！他都升到好高級，不會有空！」

筆者無言以對！香港人就是欠了保險從業員嗎？怪不得保險業的銷售大軍，竟然超過11萬人，衣食無憂，長做長有！

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第805期《iMoney》Focus。

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撰文：鄭日棱