▲ 【美股表現】納斯達克指數首季升17%、創3年最佳 憧憬聯儲局加息周期近尾聲

美國3月爆發銀行危機，但無阻美股上揚。市場憧憬聯儲局加息周期快將結束，以科技股為主的納斯達克指數今年首季升16.8%，創2020年第二季以來最佳季度表現，標普500指數在科技股帶動下，亦連升兩季，上季再升7%。期內道指表現相對失色，僅升0.4%。

受矽谷銀行（SVB）及Signiture Bank接連倒閉影響，標普500指數內的金融股是季內表現最差的行業，期內跌6.1%，當中KRW地區性銀行指數跌18.6%。

5月加息0.25厘的機會率約50%

分析認為，市場似乎對通脹略為降溫感到高興，反映聯儲局加息行動正在奏效。

利率期貨顯示，聯儲局5月加息0.25厘的機會率約50%，不加息的機會率亦相若，意味市場相信加息周期已近尾聲。

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編輯：陳韻妍