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【著數優惠】德福廣場舉行購物節逾220款商品以低至1折發售　消費滿指定金額可獲300元電子優惠券

Hot Talk 17:26 2023/04/01

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【著數優惠】德福廣場舉行購物節逾220款商品以低至1折發售　消費滿指定金額可獲300元電子優惠券

港鐵 （00066） 旗下德福廣場由3月31日起至5月1日期間，舉行德福廣場購物節，多間商戶提供超過220款商品以低至1折發售，包括時裝、美容、鐘錶首飾、家品、健康食品、電子產品、餐飲食肆等優惠有。活動期內只要在商場消費滿指定金額，即可獲300元電子優惠券，在週末及公眾假期更可獲額外50元電子優惠券。

活動期間，德福廣場1期中庭更有以「Always Make Your Day」為主題打造的趣拍裝置，一星期7天將分別化身為7個打卡位，場地中間更有3.5米高巨型扭蛋機，MTR Mobile登記用戶消費滿指定金額即可參加，隨時贏得SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 手機、Playstation® 5主機、Estée Lauder美容護膚套裝等獎品。

東薈城名店倉推出「春の購賞」活動

此外，由4月1日起至6月30日，於港鐵商場以滙豐信用卡簽賬，最多更可賺取高達215,000 MTR積分。

另外，東薈城名店倉於4月4日至5月3日期間推出「春の購賞」活動，場內近50個國際知名品牌限時推出超過340個「春日賞心折扣」優惠，產品類別涵蓋名牌服飾、鞋履配飾、戶外運動及美妝護膚等以低至1折折扣發售。

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