▲ 【銀行危機】美前財長薩默斯：現時斷言由加息引發的金融問題已解決 仍為時過早

美國早前爆發銀行危機，美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）表示，雖然再出現導致矽谷銀行（SVB）及Signature Bank倒閉的擠提情況可能性低於50%，但現在就斷言這次由美國聯儲局快速加息引發的金融問題已經完全好轉，仍屬為時過早，因或許有其他意外會造成信貸緊縮。

「當出現一系列地震時，需要相當長的時間，才能確信你已看到最後一次地震，這就是聯儲局任務如此艱鉅的原因。」

他指出，關鍵問題在於金融震盪是否以「非線性」方式展開，即信貸緊縮導致資產價格下跌，造成不良貸款，進而引發信貸緊縮加劇，目前提出任何解除警報的訊號還為時尚早，相信要進入夏天一段相當長的時間，才能確認沒有朝着非線性發展。

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編輯：陳韻妍