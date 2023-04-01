▲ 【日本蛋】日本3月份雞蛋批發價急升1.3倍至42年來最高 18家餐飲公司停蛋料理

日本蛋緊張情況仍未獲得紓緩，據日本JA全農蛋最新公布的數據顯示，東京3月M呎寸雞蛋每公斤平均批發價為343日圓（約20港元），按年增加1.3倍，為1981年以來最高。由於雞蛋價格急升，日本至少有18間餐飲公司宣布暫停發售雞蛋料理。

綜合外電報道，受禽流感影響，日本雞蛋供給不足，造成雞蛋價格飈升，預期缺蛋情況短線仍會持續。

由於市場的雞蛋缺貨，愈來愈多消費者開始在產地直銷網站買蛋。大型產地直銷網站「食べチョク」指，3月上旬雞蛋產品的訂購數量，是1月上旬的1.6倍。

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編輯：陳韻妍