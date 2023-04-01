白宮職員允買Twitter「藍剔」 需自己找數

美國白宮日前通知職員，允許員工取得社交平台Twitter的「藍剔」，但表明費用將由員工自行負擔。白宮亦明言，不會參與Twitter的機構認證服務。

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Twitter據指即將清除原先獲認證帳戶的「藍剔」，清除未參與8美元月費訂閱帳戶。白宮數碼策略總監Rob Flaherty上周五（3月31日）發電郵通知職員，白宮將不會訂閱Twitter「藍剔」方案。

Rob Flaherty指Twitter的「藍剔」不再是認證個人身份服務，但白宮職員可以為個人帳戶付費訂閱，惟費用需由員工自行負擔。

Rob Flaherty憂慮，此後大量白宮職員假帳戶出現，要求職員舉報偽裝者。他表明白宮會繼續觀察Twitter的機構認證服務（Verification for Organization service），惟不會主動參與。

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美國紐約時報﹑華盛頓郵報等機構亦表明，不會負擔職員的「藍剔」月費。NBA巨星勒邦占士（LeBron James）與新任超級碗（Super Bowl）最有價值球員Patrick Mahomes亦與白宮同樣，表明不會付費買「藍剔」

根據Twitter網頁資料，機構認證服務每月收費為1,000美元（約7,850港元），附屬帳戶認證訂閱每月額外需支付50美元。

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責任編輯：吳漢培