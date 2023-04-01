▲ 【中石化386】中石化：配合油氣氫的交通能源體系、已建成98座加氫站 將加強氫能產業鏈一體化布局

中石化 （00386） 董事長表示，內地新能源汽車蓬勃發展，產銷量連續8年位居全球第一，進入規模擴張的爆發期，去年新能源汽車銷量688.7萬輛，滲透率超過25%，預計未來5至10年，內地汽車行業的電動化、互聯化、數字化、綠色化進程加快，交通能源體系將由傳統的油氣主導，轉向油氣氫的融合。

積極向油氣氫電服綜合能源服務商轉型

馬永生指，中石化已發揮3萬多座加油站的網絡優勢，截至去年底，已佈局充換電站2200多座，建成加氫站98座，在營加氫站的數目是全世界是最多，集團正積極向油氣氫電服綜合能源服務商轉型。

「3萬多座加油站不僅加油，現在是加油、加氣、充電、換電、加氫，還有綜合服務。」

馬永生透露，中石化冀成為內地第一氫能公司，正加強氫能產業鏈一體化的投資布局，計劃今年中投產年產2萬噸庫庫綠氫示範項目，並正研究布局鄂爾多斯、烏蘭察布、包頭、漳州、海南洋浦等一批綠氫重大項目。

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編輯：陳韻妍