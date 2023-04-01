  • 21°C
香港時間 : 2023401日 (週六) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

意憂私隱暫時禁用ChatGPT 罰款或高達1.7億

環球社會熱點 15:21 2023/04/01

分享：

分享：

意大利政府日前宣布，暫時禁止在當地使用聊天機器人ChatGPT，並就ChatGPT可能違反私隱條例展開調查，成為西方首國禁止人工智能（AI）相關應用程式。

意企推出保護私隱服飾 著上可躲避AI人臉識別技術 【下一頁】

意大利數據保護局Garante周五（3月31日）指控，OpenAI開發AI聊天機器人ChatGPT因未能核實用戶的年齡，確保用戶均為13歲或以上，暫時禁止當地使用ChatGPT。Garante同時指出，ChatGPT在缺乏任何法律基礎下，收集及儲藏大量個人數據「訓練」聊天機器人。

OpenAI需在20日內回應Garante指控，否則面臨最高2,000萬歐元罰款（約1.7億港元），等同公司4%全球年度收益。

教宗著Balenciaga羽絨照呃到網民 點樣分辨AI生成圖？ 【下一頁】

OpenAI表示，已按要求暫時禁止意大利用戶使用ChatGPT。ChatGPT網頁亦有發出公告，表示OpenAI正積極減少利用個人數據訓練AI系統，希望AI能夠認識世界，而非特定人物。

歐盟委員會發言人表示，期望所有在歐盟營運企業尊重歐盟的數據保護法規。發言人指實施私隱法例《一般資料保護規則》（General Data Protection Regulation，GDPR）是各成員國的數據保護機關的責任。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

專家料逾半學生正用ChatGPT作弊 威脅學術界誠信
2023/03/27
專家料逾半學生正用ChatGPT作弊 威脅學術界誠信
荷里活編劇協會擬允用AI寫劇本 兩事需不影響
2023/03/23
荷里活編劇協會擬允用AI寫劇本 兩事需不影響
「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
2023/03/23
「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
比爾蓋茨大讚AI 「數十年最重要技術進步」
2023/03/22
比爾蓋茨大讚AI 「數十年最重要技術進步」
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
2023/03/22
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業

你可能感興趣

專家料逾半學生正用ChatGPT作弊 威脅學術界誠信
13:30 2023/03/27
專家料逾半學生正用ChatGPT作弊 威脅學術界誠信
荷里活編劇協會擬允用AI寫劇本 兩事需不影響
17:42 2023/03/23
荷里活編劇協會擬允用AI寫劇本 兩事需不影響
「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
15:05 2023/03/23
「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
網絡熱話 人工智能 網絡保安 私隱條例 意大利 歐盟

下一篇文章

特朗普刑事起訴案豔星坦言 「將引起暴力及死亡」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
全球12大生活成本低宜居城市 千呎大屋60萬元有找
全球12大生活成本低宜居城市 千呎大屋60萬元有找
英250萬家庭負擔唔起日常開支 水費按揭貸款樣樣加
英250萬家庭負擔唔起日常開支 水費按揭貸款樣樣加
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽
留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽
英國宣布加入CPTPP 脫歐後最大貿易協議（第二版）
英國宣布加入CPTPP 脫歐後最大貿易協議（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款