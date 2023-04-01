意憂私隱暫時禁用ChatGPT 罰款或高達1.7億

意大利政府日前宣布，暫時禁止在當地使用聊天機器人ChatGPT，並就ChatGPT可能違反私隱條例展開調查，成為西方首國禁止人工智能（AI）相關應用程式。

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意大利數據保護局Garante周五（3月31日）指控，OpenAI開發AI聊天機器人ChatGPT因未能核實用戶的年齡，確保用戶均為13歲或以上，暫時禁止當地使用ChatGPT。Garante同時指出，ChatGPT在缺乏任何法律基礎下，收集及儲藏大量個人數據「訓練」聊天機器人。

OpenAI需在20日內回應Garante指控，否則面臨最高2,000萬歐元罰款（約1.7億港元），等同公司4%全球年度收益。

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OpenAI表示，已按要求暫時禁止意大利用戶使用ChatGPT。ChatGPT網頁亦有發出公告，表示OpenAI正積極減少利用個人數據訓練AI系統，希望AI能夠認識世界，而非特定人物。

歐盟委員會發言人表示，期望所有在歐盟營運企業尊重歐盟的數據保護法規。發言人指實施私隱法例《一般資料保護規則》（General Data Protection Regulation，GDPR）是各成員國的數據保護機關的責任。

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責任編輯：吳漢培