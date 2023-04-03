【電動車】零跑汽車回吐逾3%　創始人朱江明：若銷量達至50萬輛　將通過規模效應來實現毛利率轉正

▲ 【電動車】零跑汽車朱江明：若銷量達至50萬輛 將通過規模效應來實現毛利率轉正

零跑汽車 （09863） 創始人兼董事長朱江明在中國電動汽車百人會論壇上表示，當公司銷量達到50萬輛時，預期可通過規模效應來實現毛利率轉正，未來零跑汽車會維持成本定價的策略，維持較高的毛利率水平，但現階段零跑汽車會更注重銷量，未來的產品也會趨向更年輕化。

零跑汽車近期彈高後見回吐，周一（4月3日）跌3.6%，報37.5元。

朱江明又指，一些技術在真正實用化以後，會發現它沒那麼實用，沒那麼智能，而ChatGPT在某些行業會有一定作用，例如做創意設計會較好，但要真正的精準落地，則會很艱難，未來零跑汽車會在某些部分使用ChatGPT，但強調ChatGPT不是萬能，只是可以解決一些問題。

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編輯：陳韻妍