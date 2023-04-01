▲ 【美國經濟】「末日博士」魯賓尼：美國經濟處於「三難困境」 正步向硬著陸、恐引發新一輪恐慌

因準確預測2008年金融危機而有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）表示，美國的銀行危機仍未結束，金融體系將無法應對龐大的私人及公共債務，美國當局堅稱銀行體系「穩健」，只是為自己爭取時間，但實際上，美國經濟正處於「三難困境（Trilemma）」，很可能會引發新一輪恐慌。

魯賓尼表示，現時無法同時達到物價穩定、經濟增長及金融穩定，因此最終會出現經濟及金融崩潰。

數以百計的小型銀行已資不抵債

聯儲局於過去13個月累計加息4.75厘，導致銀行投資組合內的長期債務如定息按揭的價值下降，恐造成未變成虧損規模高達1.7萬億美元，同時整個銀行體系的總股本則約2.1萬億美元。

「數以百計的小型銀行已資不抵債，這是一個基本面問題，當利率上升，證券及債務價值會下降，這樣就會面臨流動性及償付能力的問題」。

魯賓尼認為，資金不匹配及流動性問題，將會逐漸演變成資產負債表問題，而經濟衰退導致存續期及市場風險，演變成信貸風險，因美國矽谷銀行（SVB）的擠提問題，將迫使其他地區性銀行減低向小型社區企業及家庭提供貸款，這將令信貸增長由目前每年增長10%，降至近零水平，故此一旦美國經濟陷入衰退，一個負債纍纍的經濟，將不能再履行其金融責任。

消費物價難以回落至2%的聯儲局目標

「1970年代出現滯張問題時，發達國家的債務（私人及公共債務）佔經濟增長約100%，現時卻是420%。」

魯賓尼稱，美國對上一次縮表是2008至2009年，當時全球金融危機導致消費者需求急跌，變相壓低價格，令聯儲局得以將利率降至近零水平，同時推出量化寬鬆政策。

不過，目前在可見將來，消費物價難以回落至2%的聯儲局目標，故無論是聯儲局或聯邦政府，均沒有可充分刺激經濟的空間，故此在面對供應鏈負面衝擊、經濟增長下滑及通脹下，經濟正經歷自1970年代表來最糟糕的時期，而且債務比率遠高於金融危機後水平，因此正向硬著陸進發。

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編輯：陳韻妍