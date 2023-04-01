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特朗普刑事起訴案豔星坦言 「將引起暴力及死亡」

環球社會熱點 13:24 2023/04/01

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美國前總統特朗普（Donald Trump）日前正式被紐約檢察官提出刑事起訴，涉案豔星Stormy Daniels受訪坦言，針對特朗普的法律程序將引起「暴力﹑傷害及死亡」。

特朗普痛斥刑事起訴屬政治迫害 代表律師表明唔會有手銬 【下一頁】

Stormy Daniels周五（3月31日）受訪談及特朗普被起訴，直言不論最終結果如何，起訴特朗普將鄧引發暴力，一定會出現人命傷亡。

Stormy Daniels亦指出，今次證明特朗普示再「不可接觸」人物，直指擁有權力之人不可獲法律豁免。她稱起訴反映不管職業或財力，大家需要為自己的行為及言論負責。

特朗普面臨刑事起訴 2024年有無得參選美國總統？ 【下一頁】

同時，Stormy Daniels表明不懼怕在法庭上與特朗普對質，稱自己見過對方一絲不掛，根本不會感到害怕。但她指暫時未收到傳召，如接獲通知將出庭。

她亦坦承事件公開後曾受到大量死亡威脅，而且暴力程度愈來愈高。Stormy Daniels坦承披露事件為自己人生首次感到驚慌，因為對象為特朗普，形容對方善於刺激及鼓勵暴力行為。

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責任編輯：吳漢培

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