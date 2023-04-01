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【騰訊700】黎姿等現身香港頂級名媛聚會　主人家竟是騰訊總裁劉熾平太太

股市 11:13 2023/04/01

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【騰訊700】黎姿等現身香港頂級名媛聚會　主人家竟是騰訊總裁劉熾平太太

騰訊 （00700） 早前宣布，總裁劉熾平將會在今年5月股東周年大會（AGM）後退任公司董事後，但仍保留騰訊總裁兼投資委員會主席職務。劉熾平一直是騰訊的大將軍，其舉動自然備受關注，想不到其太太湯敏儀亦大有來頭。湯敏儀是湯盈盈的堂侄女，近日她舉辦飯局，出席的嘉賓粒粒皆星，可謂一個頂級名緩飯聚。

據照片可見，飯局座上客除了51歲的馬黎珈而（黎姿），包括新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛的太太鄭余雅穎、林建岳女兒林恬兒、利邦集團主席馮國綸新抱余慕莊、內地跳水皇后伏明霞等。

    點擊圖片放大
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劉熾平是次退任執董令市場意外，雖然他在業績記者會解釋，騰訊此舉冀完善公司治理架構，劃分董事會及管理層權力，未來專注代表管理層向董事會匯報，不過，劉熾平作為「打工皇帝」的他，選擇退任執董的時機確實惹人遐想，因為他今輪服務合約將於2024年12月底到期。

相關文章：【騰訊700】騰訊「打工皇帝」總裁劉熾平親解退任執董原因　「劃分董事會及管理層權力」（第二版）

相關文章：【騰訊業績】騰訊：第4季遊戲流水已見上漲　今年續降本增效、「不打紅海競爭消耗戰」

港股 騰訊控股（00700） 伏明霞 林建岳 馮國綸 鄭志剛 黎姿 湯盈盈 新世界 香港
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