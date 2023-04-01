【ChatGPT】生成式AI引入醫療機構　減行政工作壓力

▲ 醫療機構開始使用AI技術處理文書工作，惟資料準確性仍有待改善，預計短期內未能協助臨床診症。

近日，生成式人工智能（AI）在醫學上的應用取進展，有初創企業將生成式AI系統引入海外醫院和製藥公司，協助處理文書工作或數據整合，加快醫療程序，更能為罕見病研究提供數據。

然而，醫學界不少聲音認為，AI發展未足夠成熟應付臨床診症。有專家指ChatGPT現階段只能靠現有流行醫學文獻生成回覆，只是「花巧的玩具」，若未來要以生成式AI為病人診症，路途仍很遙遠。

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專門提供醫療AI解決方案的初創企業Abridge早前研發軟件協助醫生撰寫筆記，軟件會在患者就診期間錄音，然後將對話總結，減輕醫生在文書工作上的負擔。該平台以開源機器學習演算法和類似支援ChatGPT的大型語言模型，以及自己開發的模型組合而成

該平台早前應用在美國堪薩斯大學醫療保健系統，並為堪薩斯州的醫療中心超過2,000名醫生及醫護人員提貪服務。堪薩斯大學首席醫學資訊官Gregory Ator稱，平台能縮短醫生在處理文書工作上的時間，最多每日能減少兩小時。

其AI系統亦擁有超過150萬醫學事件以及去識別化數據，能總結醫學對話，選取結構化數據作編碼、計費和風險評估。還可提供遙距醫療服務，為會診作紀錄並輸出結果；系統也會將臨床報告傳送到電子健康紀錄（EHR），簡化流程。

另一初創企業Syntegra亦以生成式AI協助整理資料，並將病人個人資料去識別化。醫療保健巨頭Johnson&Johnson旗下藥廠Janssen採用其AI技術後，Janssen真實世界證據（Real-world Evidence, RWE）研究負責人Sebastian Kloss表示，只需1個月便能獲取數據並回答研究所提出的問題。他亦指，這些由AI協助生成的資料已經藥廠的科學家以真實數據驗證，對收集病人數據有困難的罕見疾病研究提供很大幫助。

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短期內AI仍未適用於臨床診症

目前有不少醫療機構的技術部門領袖也將減輕實體文書工作負擔放在首位，並陸續使用生成式AI協助。數碼醫療諮詢服務公司Atropos Health聯合創辦人兼行政總裁Brigham Hyde認為，像ChatGPT般的生成式AI軟件目前仍不適合協助醫生治療患者，主要因為AI生成的答案建基於現有的醫學和流行文獻，並不準確。

美國匹茲堡大學醫療中心首席醫學資訊官Robert Bart指出，距離以生成式AI斷症的路途仍很遙遠。他直言：「ChatGPT現階段只是花巧的玩具」，只能靠現有流行醫學文獻生成回覆。但是，他深信技術可以協助改善醫療保健業的運作安排，如為患者排期和加快行政工作流程等。

責任編輯：歐朗欣

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