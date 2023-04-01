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【超多Bug】WhatsApp、FB、IG免註冊用ChatGPT　MIRROR變女團、Beyond成員驚現古巨基及C君

19:19 2023/04/01

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WhatsApp現時都可用到基於ChatGPT技術研發的聊天機械人，不過回應就錯漏百出。香港男團MIRROR變女團，成員名單更驚現鄧紫琪（G.E.M.）。（WhatsApp程式實測截圖）

ChatGPT這類生成式AI聊天機械人近日風靡全球，此後亦有不同企業導入ChatGPT技術，方便各香港人試用。WhatsApp、Facebook Messenger、Instagram（IG）現時都可用到基於ChatGPT技術研發的聊天機械人！現時分別有美國AI公司及台灣團隊打造的聊天機械人，試用步驟如下：

  • 由台灣團隊Super 8研發的ChatGPT聊天機械人「SuperBot」，支援Facebook Messenger、Instagram、WhatsApp、LINE在內的即時通訊軟件，使用 GPT-3.5 語言模型，能以繁體中文回答

1）WhatsApp：用手機按此【連結傳送門】後，就可以開始對話
2）Instagram：按此【連結傳送門】後，同樣會自動跳至對話界面
3）想使用Facebook Messenger的用戶，也可按此【連結傳送門】

  • 由美國AI公司「Shmooz AI」研發，支援簡體中文回答

1）打開Shmooz AI網站：按此【連結傳送門】
2）點擊「開始聊天」，自動打開WhatsApp
3）按「繼續聊天」立即進入聊天界面
4）對話框已自動輸入「Let's Shmooz」，只要傳送該訊息，機械人就會響應

其中Shmooz AI設有免費使用的試用版，使用基本AI算法，不過就限制提問10或20條問題。另有高級版，月費為9.99美元，每月可提問1千條或無限條問題，使用進階AI算法；以及白金版，月費為29.99美元，可無限提問並用實時AI算法。

實試後感

本網記者今日在WhatsApp試用了SuperBot ChatGPT聊天機械人，用後覺得該AI聊天機械人在回應速度上相較直接使用ChatGPT緩慢，僅輸入簡單字詞如「Beyond成員」、「MIRROR成員」、「香港Beyond」等，也需要花約1分鐘回答。

雖然AI能用繁體中文回答，對香港用戶來說比較user-friendly，不過其生成的答案可謂錯漏百出：

    點擊圖片放大
    +2

記者分別用全英文大階及大細階並用（見以上圖輯 ）查詢香港男團MIRROR成員，可是SuperBot ChatGPT就回覆了非常離奇的答案，包括變成了「美國舞蹈及健身團隊」及「女子音樂組合」，成員名單更驚現鄧紫琪（G.E.M.）。其他離奇答案還包括：郭富城曾出演《大內密探零零發》；Beyond成員驚現古巨基，以及農夫FAMA成員鄭詩君（C君）。這些答案即使在比較普遍會用到的搜尋引擎及維基百科等也搜尋不到。

記者：張寶燕

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