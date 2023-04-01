【內房危機】許家印3.5億遊艇駛入新加坡　遊艇超級豪華

▲ 【內房危機】許家印遊艇駛入新加坡 遊艇超級豪華

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彭博報道，恒大集團 （03333） 主席許家印的一艘60米（200呎）長的超級遊艇，名為EVENT，已駛入新加坡。報道指，許家印的超級遊艇於3月25日離開香港，周四停泊於新加坡Raffles Marina，boat international資料亦顯示，超級遊艇處於新加坡，不過，報道未有證實許家印是否於船上，恒大代表未回應。

根據VesselsValue於2021年估計，超級遊艇價格約4500萬美元（約3.5億港元）。在世界最大的遊艇排行榜上，排名第492位，遊艇的內部由名師Laura Sessa Design設計，甲板是用柚木，船體是鋼製，而上層建築是由鋁製而成。

資料顯示，超級遊艇EVENT於2013年於荷蘭制造，食水 深度為 3.45米，最多 可容納 12 名客人，最多可為船長在內的13名船員提供住宿。

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