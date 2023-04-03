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【業績｜零售股】JS環球挫半成　去年純利按年跌21%　不派末期息　因正在進行重大戰略重組

股市 10:21 2023/04/03

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JS環球生活 （01691） 公布截至去年底止2022年度業績，期內總收入按年跌2.1%至50.41億美元，毛利按年跌2.3%至18.8億美元，毛利率按年跌0.1個百分點至37.3%。去年純利則按年下跌21%，至3.32億美元。每股盈利9.7美仙，集團指因正在進行重大戰略重組，不派末期息。

JS環球周一（4月3日）挫5.6%，報7.61元。

集團指，收入下跌主要受到去年人民幣、英鎊和日圓兌美元的匯率貶值影響，若按固定匯率計算，收入按年有0.7%增長。SharkNinja分部仍為收入主要來源，去年收入達37.16億美元，按年微升不足0.1%，佔集團總收入73.7%。九陽分部收入按年跌7.7%，佔總收入佔比由27.9%下跌至26.3%。

繼續將供應鏈轉移至國外以降低產品成本

公司展望今年 開發並商業化具有強勁技術與設計感的創新產品，及通過銷售網絡及產品品類擴張驅動可持續的長期增長。此外，亦會尋求戰略合作和收購。長期發展戰略將側重在現有產品增長、新品類的增長和全球新市場的增長。

集團亦提到，預期今年能夠將中國生產的大部分吸塵器、空氣炸鍋及空氣淨化器進口至美國而無須繳納關稅。另一方面，會進一步多元化供應鏈，繼續向中國以外的越南及泰國供應商採購製成品，將通過將生產轉移至中國境外，致力降低商品的成本。

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編輯：葉志偉

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