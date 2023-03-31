  • 20°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 23:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜濠賭股】新濠國際去年淨虧損擴大至51億　今年春節後人流、收入保持可觀水平

股市 22:56 2023/03/31

分享：

分享：

【業績｜濠賭股】新濠國際去年淨虧損擴大至51億　今年春節後人流、收入保持可觀水平

新濠國際 （00200） 發布去年業績，由於去年疫情拖累澳門賭場曾一度強制關閉，新濠國際全年淨收益為105.65億元，按年跌32.4%；除稅後虧損為99.82億元，按年擴26.4%；淨虧損51.13億元，按年擴34.2%；不派末期息。

新濠國際去年娛樂場收益84.26億元，按年跌35.3%；資本負債比率達到74.4%，按年增加13個百分點。截至去年底，新濠國際銀行結餘及現金為143.18億元。

新濠國際主席兼行政總裁何猷龍在報告指出，澳門今年初放寬社交距離措施後，訪澳旅客人數激增，短期帶來樂觀前景。何猷龍稱，集團旗下物業於2023年春節期間錄得人流增長，而春節後的人流亦同樣令人鼓舞，不論人流量還是收入均保持於可觀水平。

項目設施方面，新濠影滙第二期經已竣工，首階段開幕預計次季進行，第二階段開幕將於今年第三季度進行；此外，旗下塞浦路斯業務按季錄得更佳盈利，City of Dreams Mediterranean將第二季度開幕。

相關文章：

【業績｜濠賭股】新濠博亞娛樂第四季淨虧損擴大58%至2.52億美元

【澳門賭收】澳門2月賭收升33%至103億元勝預期　永利新濠半日抽升6%

編輯：李哲毅

港股 何猷龍 新濠國際（00200）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜零售股】JS環球去年純利按年跌21%　不派末期息　因正在進行重大戰略重組

下一篇文章

【中國經濟】內地3月官方製造業PMI跌至51.9　優於預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股市況】通脹升勢放緩美債息回落　道指升202點、納指升0.9%　Tesla升穿200美元關（不斷更新）
【美股市況】通脹升勢放緩美債息回落　道指升202點、納指升0.9%　Tesla升穿200美元關（不斷更新）
【新股IPO】阿里巴巴再彈4%重上100關　據報分拆菜鳥年底上市　估值1560億
【新股IPO】阿里巴巴再彈4%重上100關　據報分拆菜鳥年底上市　估值1560億
【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌4點　滙豐ADR較港收市升0.7%　（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌4點　滙豐ADR較港收市升0.7%　（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里美股3日升20%成交共1800億　華爾街日報：馬雲力主阿里巴巴分拆
【阿里巴巴9988】阿里美股3日升20%成交共1800億　華爾街日報：馬雲力主阿里巴巴分拆
【恒指夜期+ADR】夜期收市升213點　京東美股高港7%　阿里美股升穿100港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升213點　京東美股高港7%　阿里美股升穿100港元關（不斷更新）
【中銀香港2388】中銀香港挫6%　末期息增33%至91仙　去年多賺18%　周息率逾5厘
【中銀香港2388】中銀香港挫6%　末期息增33%至91仙　去年多賺18%　周息率逾5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款