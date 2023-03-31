▲ 【業績｜濠賭股】新濠國際去年淨虧損擴大至51億 今年春節後人流、收入保持可觀水平

新濠國際 （00200） 發布去年業績，由於去年疫情拖累澳門賭場曾一度強制關閉，新濠國際全年淨收益為105.65億元，按年跌32.4%；除稅後虧損為99.82億元，按年擴26.4%；淨虧損51.13億元，按年擴34.2%；不派末期息。

新濠國際去年娛樂場收益84.26億元，按年跌35.3%；資本負債比率達到74.4%，按年增加13個百分點。截至去年底，新濠國際銀行結餘及現金為143.18億元。

新濠國際主席兼行政總裁何猷龍在報告指出，澳門今年初放寬社交距離措施後，訪澳旅客人數激增，短期帶來樂觀前景。何猷龍稱，集團旗下物業於2023年春節期間錄得人流增長，而春節後的人流亦同樣令人鼓舞，不論人流量還是收入均保持於可觀水平。

項目設施方面，新濠影滙第二期經已竣工，首階段開幕預計次季進行，第二階段開幕將於今年第三季度進行；此外，旗下塞浦路斯業務按季錄得更佳盈利，City of Dreams Mediterranean將第二季度開幕。

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編輯：李哲毅