【業績｜内房】融創中國核數師「無法作出意見」、持續經營存多項不確定性　去年蝕277億人幣

▲ 【業績｜内房】融創中國核數師「無法作出意見」、持續經營存在多項不確定性 去年蝕277億人幣

融創中國 （01918） 公布業績，全年虧損按年收窄27.7%至276.7億元（人民幣，下同），核心淨虧損為138.6億元，跌45.2%。不派息。截至去年底止，融創借貸總額約2,984.2億元，按年減少約7.2%，當中，流動和非流動借貸分別約為2,534.8億元及449.4億元，到期未償付借貸約為808.9億元，導致借貸約855億元可能被要求提前還款。

不過，截至去年底，融創的現金餘額（包括現金及現金等價物及受限制現金）只有約375.4億元，若連同其合營公司及聯營公司的現金餘額則約1,002.6億元。截至去年底，融創的資本負債比率約75.2%，按年上升8.2個百分點。

融創料4月份復牌

融創指，公司已於3月28日與境外債權人小組簽署了重組支持協議，目前正積極滿足復牌指引的要求，在聯交所批准的前提下，預期將於4月份復牌。

融創去年收入967.5億元，減少約51.2%，主要受房地產行業下行及疫情影響。全年合同銷售金額1,693.3億元，跌71.7%。權益土地儲備1.3億平方米，貨值預計約1.41萬億元。

核數師：無法作出意見

核數師香港立信德豪表示，基於融創有關持續經營的多項不確定因素，及其之間可能產生相互影響而對綜合財務報表所產生累計影響，故此不對綜合財務報表作出任何意見。核數師又指，融創因多種原因涉及不同訴訟及仲裁案件，這些情況表明存在重大不確定性，可能對集團持續經營的能力產生重大疑慮。

立信德豪指，倘若融創的債務解決方案未能解決，有可能無法持續經營，並須作出調整將資產的賬面值減至可變現淨額，計提可能產生的任何進一步負債，並將非流動資產和非流動負債分別重新分類為流動資產和流動負債，惟調整尚未反映在綜合財務報表中。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【內房危機】融創中國據報計劃重組700億元離岸債務

【內房危機】融創中國據報正就境內債重組條款進行磋商 涉及債務約154億元人幣 融創服務彈38%

記者：伍鍵文