▲ 【HSBC滙豐】祈耀年：英SVB擁3千最創新企業客 用1英鎊得到14億英鎊生意是好投資

滙豐控股 （00005） 早前以1英鎊代價收購美國矽谷銀行（SVB）英國分行，行政總裁祈耀年（Noel Quinn）日前接受本報訪問時表示，滙豐所收購的是建構新經濟的企業家，這些企業家引領未來的科技、醫藥、醫學研發的發展，「用1英鎊得到了一盤14億英鎊的生意，無論你怎麽看，這都是一個好的資本投資」，且公布收購以來，項目資產質素無問題。

他指，SVB英國分行擁有逾3,000家英國最創新的公司，涵蓋科技、生命科學等領域，而分行3,600個客戶當中，約1,300個此前只用SVB服務，另2300個則有同時用其他銀行，當中包括滙豐，故今次收購可令滙豐服務更大比例的創新企業。

擬重塑品牌 變身滙豐子部門

他表明打算重塑品牌，由於項目已屬滙豐，不會沿用SVB品牌，而希望將其變成滙豐子部門，「讓其在科技和創新領域有一個身份」。他稱收購公布後，過去兩星期收到相當數量的中國公司和世界各地公司表示曾在SVB存錢，能否將自己客戶、投資組合投資公司、銀行帳戶，安排在滙豐香港、中國或歐洲等處理，故他看到亞洲有大量商機流入。此外，SVB的美國客戶和投資者亦有明顯資金流入滙豐。

強調監管機構沒施壓 沒鼓勵

滙豐收購SVB英國的決定頗令外界驚訝。祈耀年憶述，SVB本月10日宣布破產倒閉，同日英倫銀行接管英國分行，他翌日（11日）早上便致電英倫銀行表達有興趣收購，向英倫銀行的銀行監管主管提出用1英鎊收購，獲得接納，他認為英倫銀行當時希望接下來的周一SVB英國分行運作穩定。而周日（12日）他向董事會表示這是很有趣的機遇，當日滙豐對SVB英國分行做盡職審查，包括檢視客戶基礎、損失比率，認為資產質素無問題，做盡職審查是確保收購後沒事發生，故亦有在滙豐資產負債表預留14億英鎊作為應急，而近3周以來，沒資產質素問題。他強調收購決定是他提出，沒受到壓力，而且監管機構沒鼓勵他收購。

他稱，收購後向SVB英國注資20億英鎊，純粹是投信任票，本身該項目並不需要這些流動性，注資是向其他客戶發訊號，毋須擔憂SVB英國的財務穩定。他稱不需要再注資。

銀行危機可控 不影響滙豐派息

瑞信被瑞銀接管而觸發額外一級資本（AT1）債券減記，一度引來市場熱議。祈耀年表示，滙豐資產負債表沒持其他銀行AT1債，滙豐只有小量代客買賣AT1債，交易風險敞口數百萬美元。

至於近期歐美銀行危機是否已受控，祈耀年認為，部分較小規模的地區銀行面臨挑戰，但聯儲局已迅速採取行動，穩定局勢，故認為事態不會演變為環球銀行危機，而近期的危機亦不會影響該行派息。

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記者：胡學能