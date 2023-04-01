【張國榮Leslie】張國榮離世20周年　原來一生只曾代言4個品牌？

▲ 【哥哥 Leslie】張國榮離世20周年 原來一生只曾代言4個品牌？

2023年4月1日是一代巨星「哥哥」張國榮離世20周年，坊間繼續舉行多個紀念活動，包括珍藏品展覽、致演唱會會、紀念展等，作為香港歷史上最成功藝人之一，風華絕代的張國榮對全球歌迷影響深遠，然而，現時KOL及明星賣貨手段層出不窮下，更加凸顯張國榮作為德藝雙馨偶像魅力，因為張國榮一生只代言過四個商業產品，至今仍然都口碑絕佳。

大家樂

本地快餐連鎖店大家樂 （00341） 1985年找來張國榮出演廣告，雖然廣告主要圍繞數位小朋友在大家樂唱歌跳舞，張國榮在臨近片尾出現5秒，只說了一句「為你做足一百分」，但大家樂其後迅速擴大，1987年正式上市。

「柯尼卡（Konica）」彩色底片代言

1986年張國榮為「柯尼卡（Konica）」彩色底片代言，當時主流仍使用黑白底片，故「柯尼卡」彩色底片在當時而言非常先進。由於「柯尼卡」同張國榮名曲「Monica」讀言相似，當時廣告內容就是張國榮演唱「Monica」，有女粉絲想拍照但沒有底片，台上張國榮就送她一個柯尼卡底片。

2003年柯尼卡與美能達Minolta合併，成為柯尼卡美能達公司。

百事首位亞洲代言人

張國榮第三個廣告就是百事。 1988年百事冀打入亞洲市場，希望選用一位具影響力明星，最終張國榮擊敗多位日本樂壇歌手，成為亞洲百事第一位代言人。

《寂寞夜晚》改編而成歌曲《To You》

張國榮生前最後一個廣告代言是韓國「TO YOU朱古力」。廣告歌是由張國榮名曲《寂寞夜晚》改編而成，並由他親自填上英文歌詞，以巧克力品牌的名字To You作為歌名。

整個廣告由4個連貫性的故事組成，講述張國榮飾演的一個浪漫男子，看到女友在To You巧克力上留下的一個分手字條後，在雨夜的漢城中尋覓女友的蹤影。

廣告空前成功，造就「TO YOU朱古力」年內產品銷售額激增達300%，成為韓國朱古力品牌銷量第一。

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編輯：李哲毅