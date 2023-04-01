【電動車】比亞迪建議新能源車購置稅減免政策 延長到2025年

比亞迪（01211）董事長王傳福在中國電動汽車百人會論壇上表示，踏入後疫情時代，新能源車今年正迎來從量變到質變的關鍵階段，希望政府能延長新能源汽車的購置稅減免政策到2025年。他指，中國式的現代化一定少不了汽車的電動化，快速的汽車電動車化才能成就汽車強國。

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他又指，我國汽車全面電動化的時間表在提前，進程也在加速，比想像的還要快，行業要有充分預期和準備。他指出，購置稅減免政策目前明確到今年底，但考慮到新能源汽車的開發周期較長，從產品開發涉及到成本管理都需要做較長遠的安排，因此建議國家把購置稅減免政策延長到2025年。

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對於新能源汽車「超充」標準，他認為，雖然國家正在推動「超充」標準的建立，但行業目前還沒有形成共識，為破除瓶頸，建議採用「多槍快充」的模式，而比亞迪在「多槍快充」上有100多個專利，願意為行業免費使用。

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記者：郭秀慧