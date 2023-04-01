【高才通】「高才通」推兩個半月批出過萬宗申請 勞福局局長孫玉菡：或擴大「人才清單」

為配合「搶人才」、「搶企業」目標，政府去年底推出「高端人才通行證計劃」，即高才通。勞工及福利局局長孫玉菡表示，高才通推出大約兩個半月後，接獲超過1.7萬宗申請，並已批出超過1萬宗，當中很多已經取得簽證，也有部分人已經抵港。

同場加映﹕【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

孫玉菡出席活動致辭指，相信通過高才通到港的，很多都會投身創新企業，為香港經濟增長添加動力。他表示，當局正在檢討及擴大「人才清單」範圍，預計在未來一、兩個月推出新的人才清單，為企業招攬人才提供更多便利。他又指，香港目前的「人才清單」包括13種行業，企業聘請這方面的海外人才，不需要證明在本地招聘困難。

【電商補貼】 京東「百億補貼」提前20小時上綫 股價一度突破190元【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映﹕【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧