  • 21°C
香港時間 : 2023401日 (週六) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高才通】「高才通」推兩個半月批出過萬宗申請 勞福局局長孫玉菡：或擴大「人才清單」

理財智慧 16:29 2023/04/01

分享：

分享：

為配合「搶人才」、「搶企業」目標，政府去年底推出「高端人才通行證計劃」，即高才通。勞工及福利局局長孫玉菡表示，高才通推出大約兩個半月後，接獲超過1.7萬宗申請，並已批出超過1萬宗，當中很多已經取得簽證，也有部分人已經抵港。

同場加映﹕【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

孫玉菡出席活動致辭指，相信通過高才通到港的，很多都會投身創新企業，為香港經濟增長添加動力。他表示，當局正在檢討及擴大「人才清單」範圍，預計在未來一、兩個月推出新的人才清單，為企業招攬人才提供更多便利。他又指，香港目前的「人才清單」包括13種行業，企業聘請這方面的海外人才，不需要證明在本地招聘困難。

【電商補貼】 京東「百億補貼」提前20小時上綫 股價一度突破190元【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映﹕【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
勞工及福利局 香港 孫玉菡 簽證

下一篇文章

【高鐵復運】高鐵香港段長途列車服務重啟 部分班次車票售罄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
Tesla CEO馬斯克疑計劃訪中 尋求與總理李強會面
Tesla CEO馬斯克疑計劃訪中 尋求與總理李強會面
有盈退休：千萬不要買外地樓花
有盈退休：千萬不要買外地樓花
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【網絡安全】網上駭客超出想像 記住三大要訣即可保護戶口
【網絡安全】網上駭客超出想像 記住三大要訣即可保護戶口
【投考公務員】綜合招聘考試明起接受報名 暫定6月3日考試
【投考公務員】綜合招聘考試明起接受報名 暫定6月3日考試
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款