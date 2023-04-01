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【高鐵復運】高鐵香港段長途列車服務重啟 部分班次車票售罄

理財智慧 15:47 2023/04/01

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高鐵香港段今日（1日）起重啟跨省長途列車服務，因應清明節及復活節假期臨近，出行需求殷切，部份北上長途班次車票售罄。西九龍站早上人頭湧湧，大批市民及旅客拖著行李準備北上旅遊，包括自由行及旅行團，有工作人員在場維持秩序及協助乘客，整體運作大致暢順有序。港鐵預計，全日會有超過3萬名乘客乘搭高鐵離港。

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此外，高鐵吉祥物高鐵隊長今早亦首次到車站歡迎乘客及致送小禮物，氣氛熱烈興奮。港鐵表示，已於車站安排超過100名人手，並加強車站指示及分流措施。

【異動股】 國務院總理李強﹕推動高科技創新能力 中芯國際逆市升7% A股漲停【見下頁

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港鐵指，隨着高鐵全面復通，每日列車班次已增至164班，連接全國66個站點，當中22班可以直達北京西、上海虹橋、長沙南等，覆蓋66個站點。港鐵又指，未來數天是復活節出行高峰期，呼籲乘客預留足夠時間辦理出入境手續，並於出發前確認已填妥內地要求的電子健康申報及儲存截圖紀錄。

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青姐話
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記者：郭秀慧

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清明節 車票 自由行 旅行團 高鐵 港鐵 復活節 九龍站

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