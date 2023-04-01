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【零跑汽車】 零跑：當銷量達50萬輛 能通過規模效應實現毛利率轉正

股樓投資 14:48 2023/04/01

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零跑汽車（09863）創始人兼董事長朱江明在中國電動汽車百人會論壇上表示，預計銷量達到50萬輛後，可通過規模效應來實現毛利率轉正，未來公司會維持成本定價的策略，保持較高的毛利率水平，但現階段零跑汽車會先注重銷量，未來的產品也會趨向更年輕化。

同場加映﹕【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

另外，他亦提及近期大熱的ChatGPT，「一些技術在真正實用化以後，會發現它沒那麼實用，沒那麼智能。對於ChatGPT來説，它在某些行業裏面會有一定的作用，比如説做創意設計是比較好的，但要真正的精準落地，就會很艱難。」他指出，未來零跑汽車也會在某些部分使用ChatGPT，但強調ChatGPT不是萬能，只是可以解決一些問題。

【大行報告】 新秀麗業績好過預期 大和上調今年盈測6% 目標價又睇幾多？【見下頁

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記者：郭秀慧

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