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【理想汽車】 3月交付量大增近9成 理想L7 Air將於4月開始交付

股樓投資 14:10 2023/04/01

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理想汽車（02015）公布最新交付數據，今年首季累計交付52,584萬輛，按年增長65.8%。單看3月份，共交付新車20,823輛，單月交付再次超逾2萬輛，按年增長88.7%。截止3月底，理想汽車累計交付量為309,918輛。

同場加映﹕【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

集團董事長李想表示，理想L7已經正式交付，在中國30至50萬SUV市場中，理想汽車已經擁有將近20%市場佔有率，成為高端家庭SUV品牌，反映產品受廣泛歡迎。截至3月底，集團在全國已有299家零售中心，覆蓋123個城市。

【比亞迪 1211】據報比亞迪推出智能手錶 預計4月上市【見下頁

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另外，理想汽車於官方微博公布，今日（1日）理想L7 Air試駕車將抵達全國85個城市，共215家理想汽車零售中心，預計於4月15日全國到店。據理想介紹，理想L7 Air的售價為31.98萬元人民幣起，將於4月同步開始交付。

同場加映﹕【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

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記者：郭秀慧

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中國 理想汽車—W（02015） 汽車

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