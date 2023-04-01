【理想汽車】 3月交付量大增近9成 理想L7 Air將於4月開始交付

理想汽車（02015）公布最新交付數據，今年首季累計交付52,584萬輛，按年增長65.8%。單看3月份，共交付新車20,823輛，單月交付再次超逾2萬輛，按年增長88.7%。截止3月底，理想汽車累計交付量為309,918輛。

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集團董事長李想表示，理想L7已經正式交付，在中國30至50萬SUV市場中，理想汽車已經擁有將近20%市場佔有率，成為高端家庭SUV品牌，反映產品受廣泛歡迎。截至3月底，集團在全國已有299家零售中心，覆蓋123個城市。

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另外，理想汽車於官方微博公布，今日（1日）理想L7 Air試駕車將抵達全國85個城市，共215家理想汽車零售中心，預計於4月15日全國到店。據理想介紹，理想L7 Air的售價為31.98萬元人民幣起，將於4月同步開始交付。

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記者：郭秀慧