【銀行危機】 首季逾5,000億美元湧向現金避險 美銀：疫情以來最多

據美國銀行全球研究部最新數據顯示，投資者首季增持5,080億美元現金，是自3年前疫情爆發之初以來最大季度的資金流入，由於幾家銀行的倒閉導致投資者理財態度轉趨審慎，為避險持續湧向現金。報告指出，單單在過去兩周，就有超過1,000億美元湧入貨幣市場基金。

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報告認為，3月初美國兩間地區銀行倒閉後，瑞士信貸股價大跌並被瑞銀收購，導致投資者紛紛拋售銀行股，並轉為增持現金的導火綫。報告又指，年初至今新興市場股票獲得強勁流入，達374億美元，若繼續以此速度流入，2023年將是新興市場股票有史以來估受資產管理（AUM）比例最大的一年。

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記者：郭秀慧