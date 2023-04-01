「末日博士」：全球經濟面臨崩潰風險 美國經濟處「三難困境」

有「末日博士」之稱的著名經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）近日出席會議時警告，美國銀行業的動盪可能難以平息，將對經濟造成更大的衝擊，並指出美國經濟正處於「三難困境」 （Trilemma），很可能陷入衰退。

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據外媒報道，各國經濟學家於周五（3月31日）齊聚意大利的科莫湖，參加由迪莫利博士（Valerio De Molli）主辦的會議。會議中，魯賓尼點名批評美聯儲（FED），指若無法專心對抗通貨膨脹，恐怕會發生「金融崩潰」。

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他又指，全球正在進入一個經濟衰退和金融不穩定時期，因為通貨膨脹太高，所以我們必須加息，同時又面臨一個「三難困境」，即無法達致物價穩定，同時又要經濟保持增長及金融穩定等目標。他認為，今輪加息周期的問題較以往嚴重，因為此前信貸規模飊升，導致問題更加複雜。

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記者：郭秀慧