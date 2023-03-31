陽光保險年報傳捷：內核精神力量助力長期穩定成長 行業復蘇預期下投資價值凸顯

3月29日，陽光保險（06963.HK）公佈2022年業績。2022年，受到國際地緣政治影響，中國宏觀經濟增長壓力加強，消費需求釋放趨緩，保險行業處於轉型陣痛期。面對多重挑戰，陽光保險順勢而為，專注保險主業和價值發展，以創新為業務發展提供動能，頂住了市場和行業週期的雙重壓力，圓滿達成了各項經營指標任務。在3月30日舉辦的業績發佈會上，陽光保險創始人、董事長張維功表示，2022年保險業面臨較大壓力，陽光保險明確「穩字當頭，好字當頭」的基調，順利實現發展與價值的平衡，並度過了高強度的壓力測試。

穩步跨越不確定性週期

從收入來看，2022年，陽光保險實現總收入1,285.8億元，同比增長7.2% ，總保費收入1087.4億元，同比增長6.9%。分業務來看，壽險總保費收入683.0億元，同比增長12.3%，其中新單期繳保費收入147.5億元，同比增長9.3%。財產險實現保費收入403.8億元，和上年基本持平，其中，家用車保費增速7.5% ，新能源車保費增速97.1%，農險保費增速61.7%。

價值增長方面，2022年，陽光保險內含價值為1,012.7億元，較上一年度增長8.0% 。其中，陽光人壽堅持價值引領，在上市壽險公司面臨增長壓力的2022年，一年新業務價值同比實現罕見的正增長，達到30.2億元，展現出強勁的增長韌性。陽光財險通過持續優化業務結構，打造車險穩定盈利源，建立非車險相對優勢，盈利能力明顯增強。

投資收益方面，面臨複雜多變的市場環境，陽光保險持續踐行長期價值投資理念，以資產負債管理為核心原則，強化戰略投資與保險主業協同，實現總投資收益達201.3億元，同比增長5.4%，總投資收益率達5.0%。

陽光保險隊伍質態延續優化，價值增速顯著優於同業，在行業基本面改善的助推下，其優勢將會延續，並推動公司價值持續增長。此前，華泰證券、東吳證券曾發佈研報，看好陽光保險後續發展，並給予其「買入」評級。

罕見行業正增長 企業家精神的落地實踐

陽光壽險2022年實現新業務價值正增長，也是目前內地保險行業罕見的唯一正增長。面臨重重壓力下，壽險內生加外延的驅動力，始終保持堅韌穩定的向上發展，這正是企業家精神的落地體現。市場活力來自於人，特別是來自於企業家，更需要企業家精神的支持和引領。

陽光保險是上市的中國內地險企中目前為止唯一一家以創業的方式成立的保險公司，作為一家以創業方式成立的保險公司，陽光保險始終秉持著敢於挑戰、堅韌不拔的企業家精神，堅守市場化機制和價值成長原則，在不確定的市場環境中穩步發展。早前，國務院總理李強專門在全國兩會後的記者會上表示，希望民營企業家大力弘揚優秀企業家精神，堅定信心再出發，期待企業家為促進經濟社會發展、增強綜合國力不斷作出重要貢獻。這充分證明了國家對於企業家精神在市場經濟中重要作用的肯定，而優秀的企業家精神蘊含著巨大的發現力和創造力，會推動企業家群體不斷挖掘新的發展機遇，從而創造新的產業和經濟發展，也會為其他企業提供了寶貴的經驗和啟示。阳光保险公司此次年度业绩的成績，充分體現了此种企業家精神在實踐中的價值，公司正是在這種內核精神力量的支撐下，穩步跨越了不確定性週期，並不斷提升金融服務能力和覆蓋廣度，因而獲得業績的高速成長。

未來，陽光保險將堅守保險本源，堅持高質量發展目標，不斷提升保險服務供給能力，在服務國家戰略、服務社會民生、服務實體經濟的同時，向客戶驅動型的高價值保險集團的目標持續進發，傾力打造保險行業高質量發展的範本。

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com