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【比亞迪】 比亞迪乘用車正式進軍西班牙 首推3款純電動車型

股樓投資 10:48 2023/04/01

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比亞迪（01211）於西班牙首都馬德里召開品牌及新車上市發布會，宣布於西班牙推出3款純電動乘用車，分別為「漢」、「唐」、「BYD ATTO 3」，並公布官方售價。報道指，比亞迪和西班牙3家頭部經銷商已簽署合作協議，共同為向消費者提供本地化客戶服務和產品體驗。另外，位於首都馬德里和第二大城市巴塞羅那市中心的兩家比亞迪先鋒店將於本周開業。

同場加映﹕【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

值得留意的是， 西班牙是歐洲前五大汽車市場，也是比亞迪乘用車國際化戰略版圖中的重要一站。自2016年起，比亞迪已在西班牙發展純電動巴士業務，遍布當地各大城市，包括馬德里、巴塞羅那、瓦倫西亞等。

【物管股】 去年少賺近52% 連特別息派0.3721元 碧桂園服務午後一度升逾8%【見下頁

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記者：郭秀慧

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比亞迪股份（01211） 港股 比亞迪 電動車 汽車 電動巴士 馬德里 巴士

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