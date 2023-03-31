【阿里重組】 阿里巴巴「1+6+N」重組方案 傳由馬雲在海外一手推動

據外媒引述消息人士報道，阿里巴巴（09988）的重組計劃是創辦人馬雲在海外推動，雖然於2019年卸任主席，但在公司內部仍具有影響力，並積極參與公司戰略決策。股價3連升，周五（31日）重上「紅底股」，收報100.4元，升3.6%，3日累升近2成。

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報道引述消息人士表示，馬雲最近幾個月與包括現任董事局主席兼CEO張勇（Daniel Zhang）在內的高管多次通話，敦促他們分拆公司，認為分拆可令阿里巴巴更具競爭力。報道指，馬雲於上周前往香港，原本計劃於本周初前往日本，但他突然改變行程在周一（3月27日）返回杭州，到訪當地的一所學校，為近一年來首次返回內地，而在一日後阿里便宣布重組。另外，亦有傳中國近數月來一直向馬雲等企業家接觸，希望他們回國為經濟發展作出貢獻。

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不過，阿里巴巴發言人指出，這次重組由張勇主導，旨在進一步刺激業務增長並釋放股東價值。張勇除繼續擔任集團主席兼CEO外，亦將兼任阿里雲智能CEO，清晰表明了對他能帶領推動阿里未來發展的信心和信任。

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記者：郭秀慧