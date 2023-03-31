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【內房危機】多隻內房股未如期公布業績 示範房企旭輝系全綫停牌

股樓投資 21:29 2023/03/31

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今日是3月31日，原是上市公司公布2022全年業績的限期，但部份內房股卻未能順利公布業績，包括世茂（00813）、合景泰富（01813），而示範房企旭輝（00884）及旗下物管旭輝永升（01995）同告停牌。

旭輝永升表示，鑒於財務資料編製過程中存在若干不可預見的延遲，公司無法於今或之前刊發2022年全年業績。董事會經審慎周詳考慮後決定，公司不適宜在現階段刊發去年度的未經審核綜合管理賬目，因為預期去年未經審核管理賬目可能會有若干調整。

旭輝停牌前昨收報0.76元，市值79億元；旭輝永升停牌前收報3.05元，市值53.4億元。

延伸閱讀：【高息股攻略】法巴：波動市投資主題  3大原則嚴選亞洲區內高息股  15隻高息港股上榜【見下頁

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此外，世茂公布，由於2021年全年業績及2022年中期業績延遲刊發，2022年全年業績及2022年年報亦將延遲刊發及寄發。世茂指，董事會及管理層將繼續與核數師緊密合作，以在可行情況下儘快刊發2021年及2022年全年業績、2022年中期業績以及其各自的報告。

合景泰富在公布業績前，今日突然發出盈警，預期年內虧損約96億至98.5億元人民幣，而2021年同期則錄得利潤約25.6億元人民幣。合景泰富股價今日大跌17.2%，收報1.25元，成交額6,440萬元。

通告內更指出，公司仍在落實截至去年12月底止的全年業績，主要由於內地房地產行業之惡化，導致人手短缺；加上於全年業績中，包括在建物業及持作銷售用途的竣工物業之減值，投資物業之重估，以及遞延稅項資產撇帳等，均涉及各項判斷，需依賴由第三方需時提供之資料及其工作結果。

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記者：李兆明

 

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合景泰富集團（01813） 旭輝永升服務（01995） 旭輝控股集團（00884） 港股 盈警 旭輝 核數師 停牌 合景泰富

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