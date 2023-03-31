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【京東分拆】 京東擬分拆京東工業及京東產發上市 大摩：為正面潛在催化劑

股樓投資 21:04 2023/03/31

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繼阿里巴巴（09988）分拆六大業務之後，京東集團（09618）亦計劃分拆京東產發、京東工業於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市。消息刺激股價走強，周五（31日）一度高見176.5元，最多升逾8%，收報172元，仍大升5.4%，成交額41.8億元。

同場加映﹕【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

大摩發表研究報告指，京東計劃分拆京東工業及京東產發於聯交所獨立上市，可視為正面催化劑，事實上京東藉分拆業務可從其子公司釋放更多價值。不過，該行指市場對京東核心電子商務業務的低估值，加上該股年初至今的表現不及同行，顯示可能會出現反彈，因此該行予京東美股（美﹕JD）「增持」投資評級，目標價66美元。

【物管股】 去年少賺近52% 連特別息派0.3721元 碧桂園服務午後一度升逾8%【見下頁

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溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

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記者：郭秀慧

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港股 大行報告 京東集團—SW（09618） 分拆 目標價 京東（美：JD）

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