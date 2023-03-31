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皇玥推6吋珍寶巨型蝴蝶酥 比普通大12倍 邊款蝴蝶酥成「斷貨王」?

理財智慧 23:55 2023/03/31

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賣相精緻的蝴蝶酥，是不少香港人的送禮之選，由巨星古天樂擔任代言人的香港皇玥，除了享譽盛名的流心奶黃月餅外，皇玥的米芝蓮星級團隊聯同兩位餅藝大師 — 葉永華大師傅及黎永冠大師傅，於 4 月精心為你呈獻「皇玥蝴蝶酥節」，並將 4 月 4 日兒童節訂定為每年一度的「皇玥蝴蝶酥節」，為你提供米芝蓮級的極致滋味及超級精彩優惠。

【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

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皇玥藉著「蝴蝶酥節」，推出達約 6 吋的珍寶蝴蝶酥，皇玥的珍寶蝴蝶酥，比普通的蝴蝶酥大12倍，絕對是蝴蝶酥界的巨無霸，入口酥香鬆脆，濃郁的牛油味在嘴裡散開，甜而不膩。凡於本月於皇玥門店，購買任何餅食產品淨額滿$300，可享蝴蝶酥精裝禮盒一盒 (價值138元)。淨額滿1,000元，額外可享珍寶蝴蝶酥禮盒一盒 (168元)，數量有限，送完即止。

 

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【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

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皇玥的蝴蝶酥特選頂級的天然牛油，牛油香味自然濃郁，質感綿滑細緻。加上選用頂級小麥粉，匠心秘製出色澤金黃、口感酥脆、牛油香味比一般蝴蝶酥，更香濃的蝴蝶酥。經過多年不斷改良配方，鑽研及調整酥皮的製作秘技，及調整蝴蝶酥大小，多款新鮮食材與匠心秘製的酥皮搭配，炮製出酥香鬆脆的蝴蝶酥。皇玥的蝴蝶酥更為市場上首選，被譽為比酒店級更美味的「米芝蓮蝴蝶酥」，成功將經典的法式甜點提升至另一層次，讓人一試難忘。

高鐵（香港段）4月1日重啟跨省長途列車服務 乘搭高鐵出行不可不知小貼士，詳見【下一頁


皇玥的蝴蝶酥共有 9 款口味，包括: 原味蝴蝶酥、伯爵茶蝴蝶酥、榛子蝴蝶酥、杏仁蝴蝶酥、芝麻蝴蝶酥、五穀籽蝴蝶酥、椰絲蝴蝶酥、麻辣蝴蝶酥、海鹽蝴蝶酥。皇玥的精選八味蝴蝶酥禮盒，是蝴蝶酥系列中的皇牌，更是香港出名的斷貨王，香港門市亦經常斷貨，備受各地遊客追捧。

【裝修設計】榻榻米平台+日式坐浴缸 48萬打造傳統日式風格，詳見【下一頁

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責任編輯：陳詠妍

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