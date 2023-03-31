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【帶你睇盤】鄰近奧運站　中產人士聚居地　維港灣中層三房叫價1280萬

股樓投資 20:44 2023/03/31

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奧運站有不少中高價屋苑，吸引不少中產人士聚居。今次利嘉閣地產推介屋苑為維港灣，最大賣點是鄰近奧運站，附近又有奧海城商場，交通和生活配套完善，加上勝在臨海，享較寧靜環境，故仍不乏捧場客。 

放盤單位為維港灣2座中層D室，實用面積647平方呎，三房套間隔，座向西北，望開揚市景，現叫價1,280萬元（最後更新日期：2023年3月31日）。 

單位相

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放盤單位 維港灣 2座中層D室（物業編號：BB59853366）
實用面積 647平方呎
間隔 三房套、兩廳、兩廁
叫價 1,280萬元（最後更新日期：2023年3月31日）
賣點
  • 間隔四正實用，廳大房大。
  • 全屋光猛明淨。
  • 廚房寬敞，充滿空間感。
  • 臨海大型屋苑，交通方便，鄰近港鐵奧運站。
  • 會所配套齊全，包括健身室、桑拿浴室、室內及室外泳池、兒童遊戲室、網球場、高爾夫球練習場、桌球室等。

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以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3M5IcSE

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 維港灣 利嘉閣 奧運站

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