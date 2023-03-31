【帶你睇盤】鄰近奧運站　中產人士聚居地　維港灣中層三房叫價1280萬

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奧運站有不少中高價屋苑，吸引不少中產人士聚居。今次利嘉閣地產推介屋苑為維港灣，最大賣點是鄰近奧運站，附近又有奧海城商場，交通和生活配套完善，加上勝在臨海，享較寧靜環境，故仍不乏捧場客。
放盤單位為維港灣2座中層D室，實用面積647平方呎，三房套間隔，座向西北，望開揚市景，現叫價1,280萬元（最後更新日期：2023年3月31日）。
單位相
|放盤單位
|維港灣 2座中層D室（物業編號：BB59853366）
|實用面積
|647平方呎
|間隔
|三房套、兩廳、兩廁
|叫價
|1,280萬元（最後更新日期：2023年3月31日）
|賣點
|
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註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢