  • 20°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 20:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金管局30周年】金管局辦30周年「慶生」聚會　原來成立時分3個地方工作、究竟是邊3個？

Hot Talk 20:38 2023/03/31

分享：

分享：

金管局總裁余偉文在《匯思》撰文，指金管局今日（31日）舉行一場小型聚會慶祝該局成立30周年，多位前任財政司司長、歷任外匯基金委員會成員及眾多舊同事，以至現任財政司司長陳茂波及各外匯基金委員會成員出席。據金管局網頁相片顯示，該局首任總裁任志剛、第二任總裁陳德霖、第三任即現任總裁余偉文、財政司首任司長曾蔭權、第二任司長梁錦松、第三任司長唐英年、第四任司長曾俊華、第五任即現任司長陳茂波齊合照。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

金管局1993年4月1日成立

余偉文形容，今次是金管局「大家庭」難得「跨代同堂」聚會，「有些好友更是專程搭飛機回港出席」。他表示，金管局在1993年4月1日成立時，「連一個像樣的辦公室也未有」，同事分開3個地方工作，外匯基金管理局的同事在金鐘海富中心，銀行業監理處同事在金鐘政府合署辦公。

至於第3個工作地方，文章未見提及，本網正向金管局查詢。

余偉文指，陳德霖經常說他加入金管局時被安置在會議室工作，遇到有人要用會議室，他就要「走鬼」。直到1993年稍後日子，金管局才「合體」搬到花園道3號，再至2003年搬進國金二期寫字樓後，才有一個長期辦公室作為他們的「家」。

余偉文又稱，過去30年，金管局能從全球央行機構中的初生代慢慢成為央行圈內重要成員，主要「推手」是他兩位前上司任志剛和陳德霖，慶幸能有機會從他們身上「偷師」，學習如何居安思危、應對危機、站高望遠，這些對他和其他該局的同事在面對多年來挑戰時都非常受用，而歷任財政司、歷屆外匯基金諮詢委員會的指引和督導，以及該局員工的努力不懈和專業，也是該局成功支柱。

相關文章：

【瑞信危機】金管局：香港銀行體系仍非常穩健　無受瑞信危機影響

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
經濟 銀行 曾俊華 任志剛 余偉文 陳德霖 梁錦松 唐英年 曾蔭權 海富中心
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】PCE物價指數升幅放緩　道指期貨升126點、納指期貨升0.1%（不斷更新）

下一篇文章

【美國經濟數據】美國2月PCE按年升5%　低於市場預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】PCE物價指數升幅放緩　道指期貨升126點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】PCE物價指數升幅放緩　道指期貨升126點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升213點　京東美股高港7%　阿里美股升穿100港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升213點　京東美股高港7%　阿里美股升穿100港元關（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資6.7億　連續18個交易日錄淨流入　買騰訊中移動沽美團盈富基金　恒指夜期升60點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資6.7億　連續18個交易日錄淨流入　買騰訊中移動沽美團盈富基金　恒指夜期升60點（不斷更新）
【新股IPO】阿里巴巴再彈4%重上100關　據報分拆菜鳥年底上市　估值1560億
【新股IPO】阿里巴巴再彈4%重上100關　據報分拆菜鳥年底上市　估值1560億
【阿里巴巴9988】阿里美股3日升20%成交共1800億　華爾街日報：馬雲力主阿里巴巴分拆
【阿里巴巴9988】阿里美股3日升20%成交共1800億　華爾街日報：馬雲力主阿里巴巴分拆
【中銀香港2388】中銀香港挫6%　末期息增33%至91仙　去年多賺18%　周息率逾5厘
【中銀香港2388】中銀香港挫6%　末期息增33%至91仙　去年多賺18%　周息率逾5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款