【金管局30周年】金管局辦30周年「慶生」聚會　原來成立時分3個地方工作、究竟是邊3個？

金管局總裁余偉文在《匯思》撰文，指金管局今日（31日）舉行一場小型聚會慶祝該局成立30周年，多位前任財政司司長、歷任外匯基金委員會成員及眾多舊同事，以至現任財政司司長陳茂波及各外匯基金委員會成員出席。據金管局網頁相片顯示，該局首任總裁任志剛、第二任總裁陳德霖、第三任即現任總裁余偉文、財政司首任司長曾蔭權、第二任司長梁錦松、第三任司長唐英年、第四任司長曾俊華、第五任即現任司長陳茂波齊合照。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

金管局1993年4月1日成立

余偉文形容，今次是金管局「大家庭」難得「跨代同堂」聚會，「有些好友更是專程搭飛機回港出席」。他表示，金管局在1993年4月1日成立時，「連一個像樣的辦公室也未有」，同事分開3個地方工作，外匯基金管理局的同事在金鐘海富中心，銀行業監理處同事在金鐘政府合署辦公。

至於第3個工作地方，文章未見提及，本網正向金管局查詢。

余偉文指，陳德霖經常說他加入金管局時被安置在會議室工作，遇到有人要用會議室，他就要「走鬼」。直到1993年稍後日子，金管局才「合體」搬到花園道3號，再至2003年搬進國金二期寫字樓後，才有一個長期辦公室作為他們的「家」。

余偉文又稱，過去30年，金管局能從全球央行機構中的初生代慢慢成為央行圈內重要成員，主要「推手」是他兩位前上司任志剛和陳德霖，慶幸能有機會從他們身上「偷師」，學習如何居安思危、應對危機、站高望遠，這些對他和其他該局的同事在面對多年來挑戰時都非常受用，而歷任財政司、歷屆外匯基金諮詢委員會的指引和督導，以及該局員工的努力不懈和專業，也是該局成功支柱。

相關文章：

【瑞信危機】金管局：香港銀行體系仍非常穩健 無受瑞信危機影響

編輯：胡學能