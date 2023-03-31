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【業績｜醫藥】中生製藥目標未來8年收入均有雙位數增長　研發費用將持續提高

股市 21:04 2023/03/31

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【業績｜醫藥】中生製藥目標未來8年收入均有雙位數增長　研發費用將持續提高

中生製藥 （01177） 收入按年升7.1%至287.8億元（人民幣，下同），遜集團去年8月預期。主席謝其潤表示，今年將維持雙位數收入增長指引，2024年起均為雙位數增長，目標2030年收入達1000億元。

集團去年研發費用按年增17%至44.5億元，中生製藥預期，收購F-Star後研發費用將持續提高，加上部分創新藥正處臨床二期及三期，將努力保持淨利潤增長。

冀創新藥收入佔比不斷增高

創新藥方面，去年淨收入按年增20%至67.5億元，佔收入約23%。集團首席執行長謝承潤預期，今年創新藥收入增48%至100億元；2025年創新藥佔收入40%，冀2030年擴大至60%。

國家醫保集採去年已推出，謝承潤表示，集團整體未有降價，毛利率維持80%，連續三年持平。集團預期11月再有醫保集採談判，價格或有單位數降幅。集團現時銷售規模逾5億元的產品已納入集採。

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記者：宋佩恩

港股 中國生物製藥（01177）
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