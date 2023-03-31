租客看好後市 升級做業主　1290萬買太古城內園景三房

美聯物業高級營業經理錢敏義表示，鰂魚涌太古城翠榕閣低層D室單位，實用面積約為922平方呎，為三房連套房間隔，望內園景，原業主近期叫價約為1,350萬元，租客看好後市，見價格合理，故由租轉買斥1,290萬元入市，折合實用呎價約13,991元。

原業主於2009年5月份以約570萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約720萬元，物業升值約126%。

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