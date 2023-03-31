  • 20°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 20:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】滙豐研究：碧桂園及雅居樂不派息反映現金流受壓　目標價齊降　雅居樂評級降至「減持」

股市 19:43 2023/03/31

分享：

分享：

滙豐研究：碧桂園及雅居樂不派息反映現金流受壓　齊降目標價　雅居樂評級降至「減持」

碧桂園 （02007） 及雅居樂 （03383） 已公布2022年業績。滙豐環球研究表示，受累收入入帳低迷、利潤受壓及減值影響，兩間內房的業績表現遜色，符會市場預期，不派息也反映現金流受壓。這些為民企去年普遍面對的挑戰，該行預期今年情況將有所改善，因為樓市正出現復甦的信號。

滙豐研究指，碧桂園去年業績有驚喜，淨負債率由2021年的57%降至46%，控股股東亦提供50億元免息貸款，展示對集團業務的承諾。該行相信，碧桂園的償債記錄及在股債市場的通道將有助保留融資能力，這在民企中罕見。該行相信集團毛利率去年下跌10個百分點不會重現，維持碧桂園的評級為「買入」，但將目標價削27.5%至2.9元。

至於雅居樂，滙豐研究對公司的虧損表現擔憂，指雅居樂延遲永續債利息可能反映存在更多融資挑戰。去年公司的毛利率由26%下插至1.9%，由於物管業務的利潤穩定，反映在房地產開發業務錄得虧損。基於融資壓力及房地產開發方面的盈利利，認為雅居樂在經營上具不確定，故將公司評級由「買入」下調至「減持」，目標價削58.8%至1.4元。

相關文章：

【業績︱內房】萬科郁亮：市場仍處於溫和復甦階段　新房需求「上有天花板，下有保底綫」　未來分紅比例維持35%

【內房危機】「示範房企」旭輝連同旭輝永升同告停牌　旭輝永升未能及時刊發2022年全年業績

【業績｜內房】碧桂園新主席楊惠妍：不覺得碧桂園是家族企業　將自己定位為職業經理人

編輯：袁諾曦

港股 碧桂園（02007） 雅居樂集團（03383）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【美國經濟數據】美國2月PCE按年升5%　低於市場預期

下一篇文章

【國泰293】國泰航空：麥皓雲將接替韓兆傑任營運及航空服務總裁　4月1日生效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】PCE物價指數升幅放緩　道指期貨升126點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】PCE物價指數升幅放緩　道指期貨升126點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升213點　京東美股高港7%　阿里美股升穿100港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升213點　京東美股高港7%　阿里美股升穿100港元關（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資6.7億　連續18個交易日錄淨流入　買騰訊中移動沽美團盈富基金　恒指夜期升60點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資6.7億　連續18個交易日錄淨流入　買騰訊中移動沽美團盈富基金　恒指夜期升60點（不斷更新）
【新股IPO】阿里巴巴再彈4%重上100關　據報分拆菜鳥年底上市　估值1560億
【新股IPO】阿里巴巴再彈4%重上100關　據報分拆菜鳥年底上市　估值1560億
【阿里巴巴9988】阿里美股3日升20%成交共1800億　華爾街日報：馬雲力主阿里巴巴分拆
【阿里巴巴9988】阿里美股3日升20%成交共1800億　華爾街日報：馬雲力主阿里巴巴分拆
【中銀香港2388】中銀香港挫6%　末期息增33%至91仙　去年多賺18%　周息率逾5厘
【中銀香港2388】中銀香港挫6%　末期息增33%至91仙　去年多賺18%　周息率逾5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款