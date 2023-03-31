【大行報告】滙豐研究：碧桂園及雅居樂不派息反映現金流受壓　目標價齊降　雅居樂評級降至「減持」

▲ 滙豐研究：碧桂園及雅居樂不派息反映現金流受壓 齊降目標價 雅居樂評級降至「減持」

碧桂園 （02007） 及雅居樂 （03383） 已公布2022年業績。滙豐環球研究表示，受累收入入帳低迷、利潤受壓及減值影響，兩間內房的業績表現遜色，符會市場預期，不派息也反映現金流受壓。這些為民企去年普遍面對的挑戰，該行預期今年情況將有所改善，因為樓市正出現復甦的信號。

滙豐研究指，碧桂園去年業績有驚喜，淨負債率由2021年的57%降至46%，控股股東亦提供50億元免息貸款，展示對集團業務的承諾。該行相信，碧桂園的償債記錄及在股債市場的通道將有助保留融資能力，這在民企中罕見。該行相信集團毛利率去年下跌10個百分點不會重現，維持碧桂園的評級為「買入」，但將目標價削27.5%至2.9元。

至於雅居樂，滙豐研究對公司的虧損表現擔憂，指雅居樂延遲永續債利息可能反映存在更多融資挑戰。去年公司的毛利率由26%下插至1.9%，由於物管業務的利潤穩定，反映在房地產開發業務錄得虧損。基於融資壓力及房地產開發方面的盈利利，認為雅居樂在經營上具不確定，故將公司評級由「買入」下調至「減持」，目標價削58.8%至1.4元。

相關文章：

【業績︱內房】萬科郁亮：市場仍處於溫和復甦階段 新房需求「上有天花板，下有保底綫」 未來分紅比例維持35%

【內房危機】「示範房企」旭輝連同旭輝永升同告停牌 旭輝永升未能及時刊發2022年全年業績

【業績｜內房】碧桂園新主席楊惠妍：不覺得碧桂園是家族企業 將自己定位為職業經理人

編輯：袁諾曦