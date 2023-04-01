華特迪士尼裁走旗下ABC高層 約有50個職位包括職缺將被裁

兩位消息人士證實，Walt Disney華特迪士尼（ DIS）旗下的美國廣播公司（ABC）新聞部周四（30日）解雇了幾位高級管理人員，因為該公司正在重組新聞室。

是次裁員是迪斯尼之前宣布的削減7000個職位計劃的一部分，為了控制成本，精簡其運作。

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《路透社》看到的一份給員工的備忘錄中，ABC的總裁Kim Godwin宣布了裁員和重組的消息。

備忘錄中Godwin寫道：「雖然這對我們所有人來說都是一個困難的時刻，特別是那些直接受到這些艱難決定影響的人，但重要的是要記住，我們一起是靈活的，並將從這個過渡時期變得比以前更強大，」

消息人士說，美國廣播公司新聞部大約有50個職位將被裁，包括職缺。預計裁員將分階段進行。

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責任編輯：張瑋婷