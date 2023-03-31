▲ 【業績｜物管股】遠洋服務核數師發表「保留意見」、質疑持續經營能力 去年少賺82%末期息卻增3成

遠洋服務 （06677） 去年純利按年倒退82%至7880萬元（人民幣，下同） ，因應收關聯方款項計提作出的減值撥備大幅增加，及整體毛利率下降所致。不過， 遠洋建議 宣 派 末期息 0.123元 ，增32.3% ，連同中期股息， 全年共派息 0.259元，即約 0.3港元。遠洋服務周五跌5.56%，收報1.7港元，以現價計，周息率17.6厘。

核數師：未有足夠合適資料對一筆預付款進行審計

核數師范陳會計師行針對遠洋服務的一筆「預付款項及其他應收款項」的可退還按金的若干交易發出「保留意見」。截至去年底止，遠洋向關聯方及第三方支付總額分別為42.64億元及18.84億元的「可退還按金」，不過，關聯方及第三方在本年度僅退還了32.45億元及17.90億元。

報告指，遠洋服務已就上述事件委任財務顧問進行審閱，獨立審閱報告顯示，在該等交易尚未遵守上市規則的相關規定，即可能觸發關於公布交易及關連交易的披露責任，核數師無法確定該等不遵守上市規則的法律後果、責任及處罰。

截至去年底止，核數師無法取得足夠合適的審核憑證，以使滿意該等交易的商業實質，包括交易簽訂協議的理由，亦未有足夠合適的資源去審核「預付款項及其他應收款項」所列相關賬款結餘的有效性、權利、準確性、分類及呈列，對預期信貸虧損撥備的充足性，也無足夠資料令核數師信納交易對手向遠洋服務償還未付結餘的財務實力。

遠洋服務去年現金淨減少20.43億元

遠洋服務去年現金及現金等價物淨減少20.43億元，經營活動產生現金淨流出約4400萬元，投資活動產生現金淨流出17.07億元。截至去年底，遠洋服務流動負債為17.36億元，而現金總額（包括現金及現金等價物以及限制性銀行存款）為4.72億元。

核數師指，截至報告日期，相關應收關聯方按金約6.27億元仍未結清，該等情況以及所述的其他事項表明存在重大不確定性，可能會對遠洋服務持續經營的能力產生重大挑戰。

曾要求羅兵咸永道辭任核數師

此外，遠洋曾要求前任核數師羅兵咸永道（PwC）辭任，並於去年12月2日起生效。據港交所公告稱，羅兵咸永道於開展工作過程中，要求遠洋提供進一步資料，包括向與其簽署投資合作協議的若干第三方支付和回收資金，及向其控股股東一家合營企業提供非合同安排的若干資金預付款的商業理由，以及是否符合相關內控政策等。

遠洋服務去年收入32.7億元，增約10%。遠洋服務物業管理服務的總合約建築面積為1.5億平方米，總在管建築面積為1億平方米，分別增約42%及37%。

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記者：伍鍵文