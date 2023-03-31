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兩年多前買東涌新居屋　繳10%辣招稅　帳面仍賺逾百萬

股樓投資 19:47 2023/03/31

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近年能夠抽中居屋上車的買家，往往大賺離場。舉例說，東涌裕泰苑近期有業主急於賣樓，由於持貨未夠3年，所以要支付樓價一成之額外印花稅，但扣除辣招稅後，仍賺過百萬元。 

中原地產林溢斌說，裕泰苑B座高層15室，實用面積379平方呎，現為三房間隔，裝修企理，景觀開揚，早前於居二市場放盤，叫價355萬元，放盤兩星期，獲上車客垂青洽購，最後減價5萬元，以350萬元易手，實用呎價約9,235元。 

林溢斌透露，買家為上車客，對單位一見傾心，即場議價承接，而原業主於2020年12月以203萬元綠表形式一手買入單位，雖然持貨未滿3年，轉售需付樓價一成之額外印花稅，涉35萬元，但扣除辣招稅後，帳面仍賺約112萬元，單位期內升值約55%。 

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撰文 : 黃卓賢

額外印花稅 居屋 裕泰苑 東涌 中原地產

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