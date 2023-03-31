有盈退休：千萬不要買外地樓花

近日一切漸漸復常，連各路「搵水人馬」也復常，而五花八門的網上騙局紛紛出籠，盡顯騙子們的創意。警探老友曾拘捕某騙棍，騙棍微笑道：「阿Sir，香港這樣多又貪又無知的水魚，我輕輕鬆鬆拋出百零條魚餌出去，總有三五人回應。這種犯法的手段，怎樣說總好過暴力行劫吧！何況，這些『水魚』不貪不傻又怎會上釣呢？就當交學費好了。」

【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？



買樓花前車可鑑

這個世界大有大騙（馬多夫、郭文貴等），小有小騙（街市擺魚蝦蟹檔或啤牌檔）。其中一種就是，最近打開報章湧現美輪美奐賣的內地（或外地）樓花廣告。坦言道，筆者不敢說這樣的商業操作全部有問題。不幸地，小弟過去40年，所有認識的買樓花者（隔山買牛），全部中招。



有的根本在賣空中樓閣，沒有相應的地盤樓面；有的完完全全是貨不對辦（某歌手就買過在沼澤上興建的別墅）；有的爛尾發展商挾帶私逃；有的……



外地「樓花棍」來香港「搵水魚」，很容易。基於香港樓「貴到飛起」，面積又小。所以，外地騙徒只要花少量金錢，聘請畫家繪畫出一個「夢幻樓盤」，形容周圍環境好到天上有地下無（例如在市中心的湖邊），再標出一個超級筍價，然後花錢在媒體大賣廣告。



如此一來，100個客看了廣告，前往五星級酒店「展銷會」參觀一下，其中只要有幾個「起痰」。客人心想只須幾百萬元投資，並不算太多錢，於是放鬆警戒。地產經紀又怎會放過機會？鼓其如簧之舌，實行遊說客人拿出真金白銀去買樓花。

【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯



海外買樓要小心

老老實實，海外買樓，不是不行。但請記着：

一、優質樓盤，在任何城市都會給本地客搶購一空，又怎會留給外地賣家？

二、外地不似香港，當地政府可能對樓花及爛尾樓毫無監管，對於外地賣家無保障；

三、外國買樓涉及各種支出，包括手續費、稅項、法規、保險、佣金、律師費等，你又了解多少？

唯一最安全的辦法，便是搭飛機去現場睇現樓，了解當地所有法規，考慮清楚才好買。否則，若然上釣的話，無人可憐你！

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍