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【PCCW】電訊盈科2022年報繼續「零字」提MIRROR　但MIRROR團照竟登封面？

Hot Talk 19:09 2023/03/31

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【PCCW】電訊盈科2022年報繼續「零字」提MIRROR　但MIRROR團照竟登封面？

電訊盈科PCCW （00008） 正式發布2022年年報，內容繼續隻字未提本地人氣男團MIRROR，但封面今年罕有地刊有兩張MIRROR 團照，分別是MIRROR 四周年出道紀念日合照以及MakerVille成立記招表演照，有別於以往簡單Lego 設計，也是MIRROR 首登電訊盈科年報封面。

PCCW 年報共刊5張MIRROR相關照片

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自從MIRROR去年紅館演唱會發生墜屏意外，母公司電訊盈科在業績報告也低調處理MIRROR發展，2022年中期以及全年業績亦未提MIRROR。

不過，香港人氣男團MIRROR繼續是免費電視ViuTV去年營收增長推手，電訊盈科在業績報告提及，受惠藝人管理及音樂出版收益帶動，免費電視及相關業務的收益增長14%至9.10億元。

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【免費電視】全面拆解ViuTV業績：去年收入急放緩、埋單仍賺錢！黃金時段收視升6%、MIRROR續成增長推手

【12怪盜】MIRROR全員合體拍電影　12子全黑造型曝光　母企電盈升2.8%

編輯：李哲毅

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