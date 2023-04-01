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全球併購活動第一季度下滑了48% 市場波動令投資者交易欲望下滑

環球政經 12:18 2023/04/01

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2023年第一季度，全球併購活動縮減到十多年來的最低水平，因為利率上升、高通脹和對經濟衰退的擔憂使企業生的交易欲望變差。Dealogic的數據顯示，截至3月30日，第一季度的併購量下滑了48%，至5751億美元，而去年同期為1.1萬億美元。

投資銀行家和律師說，本月從美國矽谷銀行開始的銀行業危機，隨著瑞士政府精心策劃的將瑞士信貸集團出售給瑞銀集團，蔓延到了歐洲，攪亂了市場，使許多交易止步不前。

「第一季度的波動和不確定性達到了非同尋常的水平，超過了今年的預期。」摩根大通JPMorgan （JPM）的全球併購主管Anu Aiyengar說，「這對推遲一些公告產生了影響。」

美國的併購交易量下降了44%至2827億美元，歐洲的併購交易量下降了70%至818.7億美元。亞太地區的交易量下降了29%至1761億美元。

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擁有一個運作良好的融資市場是併購的一個關鍵因素。高盛集團Goldman Sachs（GS）美洲併購部聯合主管Brian Haufrect說：「市場波動顯然是一個挑戰，並對本季度的交易量產生了影響。」

在缺乏債務融資的情況下，私募股權公司被迫為其交易開出更大的股權支票。

「如果這種消極的債務融資環境持續幾年，人們可能會後悔一開始就把交易過度股權化。但如果你對未來12-18個月內融資市場會有所改善，利率會下降有一定的信心，那麼現在仍然是交易的好時機，」柯克蘭 Kirkland & Ellis.律師事務所的合夥人Daniel Wolf說。

價值超過100億美元的交易總數比去年下降了一大截，因為在更嚴厲的反壟斷環境和宏觀經濟的不確定性下，人們對大型戰略合作的欲望消失了。

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責任編輯：張瑋婷

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